Mihalıççık'ta orman yangını

Gediğindere mevkisinde çoban ateşinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredekiler tarafından Karateke Orman İşletme Şefliğine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, 76 personel ve 15 gönüllü ile alevlere müdahale etti.
Karaçam koru ormanında etkili olan ve zaman zaman tepe yangınına dönüşen olayda, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Bölge halkının da söndürme çalışmasına destek verdiği yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.