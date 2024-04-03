Beşiktaş’taki yangın dünya basınında

İngiltere merkezli BBC isimli yayın organı 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili haberinde, “ Türkiye'de bir gece kulübünde çıkan yangında en az 29 kişi öldü, bir kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı. The Guardian gazetesi yangınla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek,“ İstanbul'da gece kulübünde gündüz vakti çıkan yangında 29 kişinin ölmesinin ardından 5 kişi gözaltına alındı” dedi.

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) yayın kuruluşu haberinde, "İstanbul'da bir gece kulübünde çıkan yangın sonrasında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ağır yaralandı" ifadelerine yer verdi. Reuters ise haberinde, “Salı günü İstanbul'un yeraltı gece kulübü Masquerade'de gündüz yapılan yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişinin öldüğünü açıklayan yerel yetkililer, yangından çalışma sırasında meydana gelen bir kazayı sorumlu tuttu” dedi.

ABD merkezli ABC haber yangında işçi ve çalışanların mahsur kaldığına dikkat çekerek, “Yetkililer dün İstanbul'daki bir gece kulübünde yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında işçi ve çalışanların içeride mahsur kaldığını ve en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Aralarında kulübün yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

CNN International haberinde, “İstanbul'da bir gece kulübünde gündüz yapılan onarım çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, sekiz kişinin daha yaralandığını ve bunlardan yedisinin durumunun ağır olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Fransa merkezli France 24 yayın organı yangın ile ilgili, “Tadilat nedeniyle kapatılan İstanbul'daki gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi öldü” dedi.

Şara Zehra ÖZBEY,