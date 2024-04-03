Kayseri'de TIR ve taksi çarpıştı

Kaza, dün, gece saatlerinde Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen Aziz Aldanmaz yönetimindeki taksi ile M.K.Ü yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Aziz Aldanmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Aldanmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aldanmaz'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.