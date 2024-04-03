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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

# bir, ilk, Deprem

03 Nis 2024 - 11:05 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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