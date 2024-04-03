'Miyelom Hasta Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi

Ankara’da bir otelde düzenlenen seminerde, miyelom hastaları ile bir araya gelen Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Beksaç, miyelom hakkında bilgi verdi. Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Beksaç, “Miyelom bir yaşlılık hastalığı olmasına rağmen 25 yaşında hastamız da 80 yaşında hastamız da var. En çok görüldüğü yaş grubu 65 yaş ve civarında. Bu hastalık, hastaların yüzde 90’ında kemiklerde ağrı ve kemik tutulumuyla kendini gösteriyor. Hastaların yüzde 30’luk kısmında ise, böbrek hastalığı yapıyor. Bu nedenle erişkin yaşta başka bir sebep yokken böbrek yetmezliği gelişen bireylerde bu hastalık akılda tutulması gereken durumlardan bir tanesini oluşturuyor. Herkese söylemek istediğim mesaj, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyin. Her yaşta senede bir mutlaka bir defa sağlık kontrolü yapın. Bunlar basit bir kan sayımı, sedimentasyon, üre tetkiki, idrar tetkiki ve akciğer filmi bile olsa ilerisi için çok bilgi verici. Bu testleri ihmal etmezseniz geç tanı gibi olumsuz sonuçlardan korunmuş oluruz” diye konuştu.

‘KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI KANSERLERDE 2’NCİ SIRADA’

Miyelomun kan hastalıkları içerisinde kemik iliği kaynaklı kanser hastalıkları arasında 2’nci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Beksaç, “Eskiden bu tanıyı alan hastalar 3 yıl civarında yaşarken şimdi bu süre giderek artıyor. Tedavisinde son 10 yılda inanılmaz değişikliklerin ve 16 yeni ilacın ruhsatlanması sonucu elde edilen kazanımlara sahne. Yeni tedavilerin en önemli sebebi de hastalığın biyolojisini çok iyi anlamamız, moleküler biyolojisinin bu alanda yaptığı katkılardır. Şu an biz de ülkemizde yeni ilaçlara erişim konusunda oldukça avantajlıyız. Haziran ayında Amerika ve Avrupa'daki Hematoloji ve Onkoloji Kongrelerinde bizim de içinde dâhil olduğumuz klinik çalışmalarının sonuçları yayınlanacak. Bizim içinde olduğumuz 3 çalışmanın sonuçları ilk kez duyurulacak. Bu gelişmeler sayesinde yeni tanılarda ve nüks hastalarda çok büyük ilerlemeler bildirilecek. Bu yeni moleküllerin Türkiye'de bir kısmı şu anda ruhsat aşamasında ve inşallah erken erişim de gelecek” dedi.

‘KİMYASAL MADDELERE MARUZ KALAN MESLEK GRUBUNU ETKİLİYOR’

Miyelomun en çok kimyasal maddelere maruz kalan meslek grubundaki kişiler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu meslekleri sayacak olursak, itfaiyeciler, aşçılar, tarımda suni gübre, böcek ilaçlama işleriyle çok fazla iç içe yaşayan kişiler. Çok farklı meslek platformundaki kişileri etkileyebiliyor. Tedavisi olan bir hastalıktır. Bize tekerlekli sandalyede, yatakta kalkamayacak düzeyde ağır gelip birkaç hafta sonra rahatlıkla yürüyebilip, rahatlıkla uyuyabilmeleri yüz güldürücü gelişmeler var.”