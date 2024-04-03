İsrail'e silah satışını askıya alma çağrısı

İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon aralarında 3 İngiliz vatandaşın da olduğu 7 WCK görevlisinin Gazze'de öldürülmesinden sonra İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a 'İsrail'e sağlanan silahların İngiliz vatandaşları öldürmekte kullanıp kullanılmadığının' soruşturulması konusunda bir açık mektup yazdı. Burgon mektubunda, “İngiltere’den 1 Nisan'da Dünya Merkezi Mutfağı'nda (WCK) İngiliz vatandaşları da dahil olmak üzere yedi yardım görevlisinin Gazze'de öldürülmesine neden olan İsrail hava saldırısında İngiltere tarafından sağlanan silahların kullanılıp kullanılmadığına ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma başlatmasını talep etmek için yazıyorum” dedi.

“İSRAİL’E SİLAH SATIŞLARI ASKIYA ALINMALDIR”

Burgon İsrail’e silah satışlarının askıya alınması gerektiğini belirterek, “Yaşanan olay İngiltere’nin İsrail'e silah satışlarını neden derhal askıya alması gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Uluslararası hukukun yardım çalışanlarına yönelik saldırıları yasakladığını hatırlatmama gerek yok.

İngiltere, 2015 yılından bu yana İsrail'e savaş uçakları, füzeler, tanklar, teknoloji, hafif silahlar ve mühimmat bileşenleri de dahil olmak üzere en az 474 milyon pound değerinde askeri ihracat lisansı verdi. İngiltere, şu anda Gazze'ye ayrım gözetmeksizin bomba atmak için kullanılan F-35 gizli bombardıman uçağının bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağlıyor” dedi.

134 MİLLETVEKİLİ SİLAH SATIŞINI DURDURMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İngiliz 134 milletvekili ve Lord, 27 Mart’ta İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep eden mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a göndermişti. Mektupta, “Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah ihracatı yapması kabul edilemez” ifadeleri kullanılmıştı.