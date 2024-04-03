İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olma suçundan aranan Suriye uyruklu A.H.'nin Kilis'te olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, A.H.'yi, Çalkaya köyünde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
Kilis’te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
Kilis'te, jandarma operasyonunda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi Suriyeli A.H. yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.