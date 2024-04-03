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27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Adana'da, yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta polisin yaptığı aramada 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan, uyuşturucudan haberi olmadığını öne süren sürücü Hüseyin B., tutuklandı.

27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi mask
27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yangın tüpü firmasına ait hafif ticari aracı takibe aldı. Narkotik polisi, il sınırlarına girmesiyle şüpheli olduğu değerlendirilen aracı, etrafını polis araçlarıyla çevirip durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Hüseyin B., ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Narkotik köpeği Hulk’un tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, aracın bagajındaki boşluklara ve koltuk altlarına gizlenmiş 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Emniyete götürülen Hüseyin B., ifadesinde, "Araçtaki yangın tüplerini, belirtilen adrese götürüyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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03 Nis 2024 - 10:25 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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