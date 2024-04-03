Kaza, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 ACK 684 plakalı minibüs, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götürürken arızalandı. Aynı fabrikaya ait 38 R 1649 plakalı servis aracı, işçileri almak için bölgeye gitti. Bu sırada aynı yöne giden 58 FF 819 plakalı kamyon, servis minibüslerine çarptı. Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.