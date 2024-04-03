- Asayiş

Kamyon, servis minibüslerine çarptı

Kayseri'de, 2 işçi servisi ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada,1'i ağır, 10 işçi yaralandı.

Kamyon, servis minibüslerine çarptı mask
Kamyon, servis minibüslerine çarptı
Kamyon, servis minibüslerine çarptı
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 ACK 684 plakalı minibüs, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götürürken arızalandı. Aynı fabrikaya ait 38 R 1649 plakalı servis aracı, işçileri almak için bölgeye gitti. Bu sırada aynı yöne giden 58 FF 819 plakalı kamyon, servis minibüslerine çarptı. Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Kamyon, Kayseri, Kaza, için, Polis

03 Nis 2024 - 10:20 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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