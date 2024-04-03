- Asayiş

100 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, son 1 haftada, gümrük kapılarındaki operasyonlarda, yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

100 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Video için play'e tıklayın

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde; Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerince son 1 haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir" denildi.

# Operasyon, 10liralık, Uyuşturucu, Altın, sosyal, son

03 Nis 2024 - 10:16 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL