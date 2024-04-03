100 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde; Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerince son 1 haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.