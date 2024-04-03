İETT şoförüne yumruklu saldırı

Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu. Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı. Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.