İETT şoförüne yumruklu saldırı

Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu. Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı. Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.