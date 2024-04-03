- Gündem

Önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü

İznir'in Urla ilçesinde, otomobil önce sollamaya çalıştığı belediye otobüsüne, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü mask
Önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü
Önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi. Urla yönüne giden Emin Keskin (24), yönetimindeki 35 AS 5259 plakalı otomobille önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi. Ancak bu sırada Keskin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, belediye otobüsüne, ardından da ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, sürücü Emin Keskin ile araçtan fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Mehmet Muharrem Peker (22) ile Keskin’in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Mehmet Muharrem Peker, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Peker'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Çiftçi ve Keskin’in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

# Polis, ile, ISE, ardından, Belediye, olduğu, istedi, Kaza

03 Nis 2024 - 09:40 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL