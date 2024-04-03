Önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi. Urla yönüne giden Emin Keskin (24), yönetimindeki 35 AS 5259 plakalı otomobille önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi. Ancak bu sırada Keskin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, belediye otobüsüne, ardından da ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, sürücü Emin Keskin ile araçtan fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Mehmet Muharrem Peker (22) ile Keskin’in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Mehmet Muharrem Peker, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Peker'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Çiftçi ve Keskin’in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.