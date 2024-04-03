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Organize suç örgütüne operasyon; 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonunda 8 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Organize suç örgütüne operasyon; 8 gözaltı mask
Organize suç örgütüne operasyon; 8 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi" dedi.

'TEK TEK YAKALAYACAĞIZ'

Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

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03 Nis 2024 - 09:35 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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