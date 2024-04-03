03 Nis 2024 - 09:14- Gündem G:

E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış

ENAG, aylık enflasyon bültenini yayınladı.

E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış mask
E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış
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Nisan 2024 dönemi, 29.02.2024 ve 31.03.2024 tarihleri arasında, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,68 arttı.

E-TÜFE'de Yıllık Bazda yüzde 124,63 artış

Nisan 2024 dönemi, 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihleri arasında, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 124,63 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları

E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış


TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde0,64 ile Haberleşme, en fazla yükseliş
ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış

# ENAG, Enflasyon, ile, olarak, ISE, 2024, arasında

03 Nis 2024 - 09:14 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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