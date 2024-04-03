E-TÜFE'de yüzde 5,68 artış

Nisan 2024 dönemi, 29.02.2024 ve 31.03.2024 tarihleri arasında, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,68 arttı.
E-TÜFE'de Yıllık Bazda yüzde 124,63 artış
Nisan 2024 dönemi, 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihleri arasında, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 124,63 arttı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde0,64 ile Haberleşme, en fazla yükseliş
ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.