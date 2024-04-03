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Yangına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yangına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi mask

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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03 Nis 2024 - 07:00 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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