Vefa Ödülleri'ne başvurular başladı



Çocukların ve gençlerin spor, sanat, bilim-teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek vermek, ihtiyaç duyacakları alanlarda eşit fırsatlara erişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, iş hayatına donanımlı bir şekilde katılmalarına katkı sunmak, gençlere sporu sevdirmek ve teşvik etmek, onların sağlıklı yaşama yönelmelerini sağlamak amacıyla çalışan Ersun Yanal Vakfı Vefa Ödülleri için geri sayım başladı.



Toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak katma değer sağlayan sivil toplum ve özel sektör kuruluşları, sosyal girişimler ile kurum profesyonellerinin ödüllendirileceği Ersun Yanal Vakfı Vefa Ödülleri, toplumda farkındalık yaratarak sivil toplum alanında gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli olan ilhamı ve motivasyonu sağlamayı amaçlıyor.



Vefa Ödülleri kapsamında toplam 27 ödül verilecek



Vefa Ödülleri'ne sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile sosyal girişimler, devam eden veya tamamlanmış, etkisi verilerle gösterilebilen projeleriyle başvuru yapabilecek. Ayrıca kurumlar ve bireyler, kurum profesyonellerini de “İlham Veren Profesyonel” kategorisinde aday olarak gösterebilecekler.



Her biri alanında uzman 18 kişiden oluşan değerlendirme kurulu üyelerinin, başvuruları titizlikle inceleyerek kazananları belirleyeceği Ersun Yanal Vakfı Vefa Ödülleri'nin değerlendirme sürecinde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önünde bulundurulacak.



Spor, sanat, bilim-teknoloji, eğitim, sürdürülebilirlik, sosyal girişim, kurumsal gönüllülük, ilham veren profesyonel ve özel ödül temaları altında toplam 27 ödül verilecek.



Başvurulardan elde edilen tüm gelir, sporcu gençler için bursa dönüşecek



Coğrafyanın kader olmadığına inanan, bu topraklardaki çocukların fırsat eşitliği yaratılması durumunda kendilerini ispatlayacağını savunan Ersun Yanal Vakfı, Vefa Ödülleri kapsamında da elde edilecek tüm geliri, eğitimine devam eden ve amatör/profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için oluşturulan Gelişim Destek Burs Fonu'na aktaracak.



Her yıl düzenli olarak verilecek olan ve Gelişim Destek Bursu kapsamında, düzenli mentorluk, kişisel spor eğitmeni, diyetisyen, psikolojik destek, akademik eğitim desteği, 21. yüzyıl becerileri eğitimleri, sosyal etkinlikler, kültür ve sanat faaliyetleri, malzeme ve takviye gibi alanlarda destek sağlayarak başarılı gençler için fırsat eşitliği yaratılması amaçlanıyor.



Son başvuru tarihi 12 Mayıs olan Vefa Ödülleri'ne başvurmak için https://ersunyanalvakfi.org/vefa-odulleri/ adresindeki başvuru adımları takip edilebilir.