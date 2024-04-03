Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan 4 katlı otelin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahla otele ateş açtı. Açılan ateş sonucu otele çok sayıda mermi isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı.
SEYİR HALİNDEKİ METROBÜSE MERMİ İSABET ETTİ
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu seyir halindeki bir metrobüse ise mermi isabet etti. Saldırıya karışan şüpheliler kaçarken otel görevleri durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sokakta uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, hem otelde hem de metrobüste uzun süre inceleme yaptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.