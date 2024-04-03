Siirt’te kavga: 4 kişi yaralı

Pervari ilçesinde akşam saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Özcan ve Rıdvan Naric ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti’li Tayyar Özcan’ın kardeşi Lokman Özcan ve DEVA Partisi Belediye başkan adayı İsmail Bilen’in kardeşi Dindar Bilen, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Dindar Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İlçede ve hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.