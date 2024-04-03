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Siirt’te kavga: 4 kişi yaralı

Siirt’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti’li Tayyar Özcan’ın kardeşi Lokman Özcan ile DEVA Partisi Belediye başkan adayı İsmail Bilen’in kardeşi Dindar Bilen’in de olduğu 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan Dindar Bilen, askeri helikopterle Siirt’e sevk edildi.

Siirt’te kavga: 4 kişi yaralı
Siirt’te kavga: 4 kişi yaralı
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Pervari ilçesinde akşam saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Özcan ve Rıdvan Naric ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti’li Tayyar Özcan’ın kardeşi Lokman Özcan ve DEVA Partisi Belediye başkan adayı İsmail Bilen’in kardeşi Dindar Bilen, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Dindar Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İlçede ve hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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03 Nis 2024 - 03:36 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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