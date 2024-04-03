29 kişinin kimliği belli oldu

Oğuzhan CİN / İSTANBUL,
Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.