Helallik istedi, ardından intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın-Denizli karayolu İsabeyli mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen bir vatandaş, ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Bu kişinin durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaçta asılı haldeki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Mete Kürşat Erdoğan olduğu saptandı. Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE ARKADAŞINDAN HELALLİK İSTEMİŞ

İddiaya göre, Mete Kürşat Erdoğan'ın bir süre önce sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Yapılan araştırmada intihar ettiği belirtilen Erdoğan’ın, yaşamına son vermeden önce boynuna ip geçirerek, arkadaşına fotoğraf gönderdiği ve helallik istediği ortaya çıktı.

Öte yandan, Erdoğan'dan bir süredir haber alamayan yakınlarının polise kayıp ihbarında bulunduğu da anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.