İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10, ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır."
2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;
?Van'da 2️⃣6️⃣
?Hakkari Yüksekova'da 2️⃣9️⃣
?Hakkari Merkez'de 9️⃣…
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.