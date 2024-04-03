Süper Lig'İn 31'inci haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Sözlerine takımını tebrik ederek başlayan Volkan Demirel, "Ben hatırlamıyorum bu sene Galatasaray Stadı'nda bu şekilde oyun sergileyen rakip takım. Bugün galip gelmenin ya da mağlup olmanın öneminin olmadığını, sahaya çıkıp iyi duruş sergilememiz gerektiğini söyledim. En iyi şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ı golü duran toptan. Buldukları pozisyonlar da duran toplardan oldu. Geriye koşturduğumuz, oyun kurulurken o baskıyı hissetmeden çıkışlar yaptığımız bir maç oldu. Defans arkasına attığımız toplarla pozisyon bulduğumuz bir maç oldu. Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Galatasaray bu sezon burada çok iyi oyunlar oynadı. Bugün biz de doğru oyun oynadık. Takımımı tebrik diyorum. Bugün yenilsek de 'galiptir bu yolda mağlup' diye bir söz vardır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI EZİLMEDİK"

Galatasaray'a karşı ezilmediklerini dile getiren Demirel, "Galatasaray ligin üstünde bir takım. Puan tablosundaki yeri belli. Galatasaray gibi güçlü oyunu olan, taraftarı önünde çok rahat oynayan bir Galatasaray'a karşı ezilmedik. Mücadelenin üstünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 21 kere ceza sahası girdik. Biz kendi yağımızla bu kadar kavrulabiliyoruz. Çok sıkıntılarımız var. Ona rağmen bütün takım elinden geleni yaptı" sözlerini sarf etti.

"TAKIMIM ÇOK İYİ BİR DURUŞ VE PERFORMANS GÖSTERDİ"

İptal olan golleri hakkında konuşan Volkan Demirel, "İnceleyemedim. Hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaray'ın attığı golde de Carlos'a bir temas olabilir diye düşünüyorum. Ofsayt pozisyonunu bilemiyorum. Nasıl çizildi, bakıldı bilemiyorum. Bugün mağlubiyet, verilmeyen gol, faul hiç önemli değil. Benim takımım çok iyi bir duruş, performans gösterdi. Ben neyin, ne olduğunu bildiğim için gurur duydum. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İnşallah bu sene kümede kalacağız. Sıfır bütçe ile kurulan bir takım var. Yüzdük yüzdük sonuna kadar geldik. Hatay'ı ligde tutup gelecek ile ilgili planlar yapmaya başlayacağız."