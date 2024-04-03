Ankara'da 'Gazze' için yürüyüş düzenledi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından tepkiler yurt genelinde birçok ile yayıldı. Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Kocatepe Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından Sıhhiye'ye doğru yürüdü. Yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi. Yürüyüşe İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaralanan 2 çocuk da tekerlekli sandalyeyle katılarak destek verdi. Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup adına konuşan platform üyesi Alparslan Aydar, dün Şifa Hastanesinin tekrar bombalandığını ve halkı Müslüman olan ülkelerin sessizliği sebebiyle saldırıların devam ettiğini dile getirdi.

'BÖLGEDE 'YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR', İSRAİL ADINA KATLİAMLAR YAPIYOR'

Aydar, Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi, devlet dışı silahlı bir gruba katılmak maksadıyla ülkesini veya mutad meskenini terk eden; ideoloji, din veya etnik motivasyona sahip kişileri 'yabancı savaşçı' olarak tanımladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bölgede 'yabancı terörist savaşçılar', İsrail adına katliamlar yapıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen ve Gazze'deki vahşete ortak olan binlerce İsrail yanlısı savaş suçlusu, Gazze'de işlenen katliama ortak oluyor. Ve dünya sadece seyrediyor. Oysa Müslümanlar, mazlumların yanında savaşmak için Gazze'ye gitse Batı dünyası tarafından anında terörist ilan edilecekler. Türkiye Büyük Millet Meclis'ini Gazze'de yaşanan katliama ortak olan 'yabancı terörist savaşçılar' ile ilgili harekete geçmeye davet ediyoruz. Özellikle ülkemizden savaş suçlarının işlendiği Gazze katliamına katılan İsrail yanlısı 'yabancı terörist savaşçılar'ın tespiti ve yargılanmalarının sağlanmasını istiyoruz."