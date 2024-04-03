03 Nis 2024 - 01:04- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından Ankara'da uğradığı bir kafede gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısı sonrası TBMM'deki iftar programına katıldı. İftar programı sonrasında ise Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret eti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

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03 Nis 2024 - 01:04 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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