Toplantı sonrası kararlar alındı

Fenerbahçe Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ali Koç bazı başlıklara değindi.

Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında aşağıdaki dört madde için yönetim kuruluna tam yetki verdi.

Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.

Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası’na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.

Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.

Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak