Diyarbakır ve Batman’da Van protestosu

Diyarbakır’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’den büyükşehir belediye başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük ile eş başkan Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda partili Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulu’na geldi. Bucak ve Hatun İl Seçim Kurulu’nda yaptıkları görüşmenin ardından bina önünde açıklama yaptı. Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması ile ilgili olarak, “Kürdistan, Van halkının yanındadır. Belediyelerimizi onlara teslim etmeyeceğiz. Bugün basına yansıyan haberlerde ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanına mazbata verilmiyor’ iddiaları doğru değildir. Bugün Van’a dair bir açıklama yapmaya geldik. Yukarıda YSK ile bir görüşme yaptık. YSK’nın 15.00’a kadar itirazları alma süresi vardı. Bu süre tamamlandı. Ayın 7’sine kadar bu süre işletilecek” dedi.

Açıklamanın ardından İl Seçim Kurulu önündeki kalabalık Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasını protesto için yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

Grup, daha sonra bir kez daha toplanarak yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

BATMAN’DA PROTESTO

Batman’da da, Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Atatürk Parkı’nda toplanan grup, Van’da Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etti. Eyleme DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti’den belediye başkanı seçilen Gülistan Sönük, partililer ve platform üyeleri katıldı. Eyleme katılanlar sloganlarla durumu protesto ederken, yapılan açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapıldı. Grup daha sonra dağıldı.