Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bugün hastaneye kaldırılan yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerine yer verdi.
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Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
SağlıkBakanı Fahrettin Koca, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.