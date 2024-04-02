Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bugün hastaneye kaldırılan yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerine yer verdi.