"Mert olan insan tribünde maske ile durmaz"

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul toplantısında taraftarların tribünleri doldurmasının olağanüstü olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Ali Koç, "Karşımda gördüğüm pankart ile beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik. Sıkıntı da buradan doğuyor. Olağanüstü bir kongreye olağanüstü bir katılım. Niye olağanüstü diyorum; İşimiz çok, anlatacağımız çok, konuşacaklar çok, videolarımız var. Böylesine bir günde hafta içi mübarek ramazan ayı olmasına rağmen çok kısa sürede bir çağrı yapmış olmamıza rağmen bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Burada bu sayı yakalamamız için düşmanlarımızın yanında dost bildiklerimiz de vardı. Ama siz bugün bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size" ifadelerini kullandı.

"CAMİA OLARAK AKIL ALMAZ BİR SABIR GÖSTERDİK"

Bugüne kadar yaşananlarda camia olarak sabırlı davrandıklarını aktaran Başkan Ali Koç, "Hepimizin bildiği gibi camia olarak uzun yıllardır sadece sportif alanda değil; hukuki, ekonomik, siyasi, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık. Zaten bugün burada bu şekilde bulunmamızın sebebi de yine göz göre göre, pervasızca ve namertçe emeğimizin ve hakkımızın gasp edilmesine karşı sürdüreceğimiz mücadelenin yönetimini ve olası sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak için hep beraber buradayız. Hepinizin bildiği gibi son maçımızda Trabzonspor ile dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek müsabakayı bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Daha evvel birçok kez yaşadığımız gibi bir kez daha planlı ve organize bir zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar da devam edecektir. Bu yaşananlar sadece bu camianın fertlerini değil, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Ama bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değildir. Çok ama çok daha fazlasıdır. 7 sezonda son maçta kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde hakemlerin eli ile insanları çıldırtıp isyan ettiren kararlar, standart dışı hakem yönetimleri, TFF ve kurumlarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübahtır anlayışı ile kin ve nefret kusan rakipler ama daha da önemlisi bunlara Müsamaha gösterenler ve saymakla bitmeyecek bir çok olay ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti. Hem de gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeter değil. Camia olarak akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyuyla bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Biri duyar ve dikkat eder diye. Ülkemizi planlı bir şekilde bugün de futbol üzerinden kaosa sürüklemek isteyenler var dedik ve diyoruz. Ancak ne sesimizi duyan var, ne de utanan, sıkılan. Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına kesinlikle izin verilmeyecek anormalliklere 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki etmemek, isyan etmemek insan doğasına, insan fıtratına ve hayatın olağan akışına aykırıdır" şeklinde konuştu.

"TRABZON MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA OLDU"

Trabzon'daki güvenlik zafiyetinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Trabzon maçında yaşananlar bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu maçta, maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşananlardan ibaret değildir. Açık ve net söylüyorum; bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugünkü genel kurul toplantısında İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok daha iyi bir güvenlik tedbiri almıştır. Ancak Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinden devletimiz hesap soracak mıdır? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapmayacak mı? Takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlara üst aranması yapılmamıştır. Passolig katları tüm takımlara açılmıştır. Maskeli taraftarlar göz ardı edilmiştir" dedi.

"MERT OLAN İNSAN TRİBÜNDE MASKE İLE DURMAZ"

Trabzonspor maçlarının her zaman gergin geçtiğini ama bu maçtaki kadar cismin sahaya atılmadığını belirten Koç, "Karadeniz insanına pek çok sıfat verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de 'Mert'tir. Mert olan insanlar tribünde maske ile durmazlar ve zaten onlardan biri sahaya atladı. Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş sadece 12 kişi tutuklanmış ve 5 kişi gözaltındadır. Meşru müdafaa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Trabzon maçları çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisim sahaya atılmıştır. Maçta her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'da görüp 2-0 öndeyken hocamıza 'Hocam güvenliğimiz tehlikeye giriyor istediğin an takımı sahadan çekebilirsin' derken Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki stattaki maça müdahale edememiştir. Net bir şekilde maçı tatil etmesi gerek hakem ve TFF buna cesaret edememişlerdir. Biz bu maçtan beri yurtdışı ile temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular ve futbol dünyasındakiler. Çünkü başımıza gelenleri bildiğimiz için. Neredeyse gözlemciler, hatta yabancı gözlemci hakeme tam puan vermiştir. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar 'Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal edilirdi' diyenler. Ama TFF'nin getirdiği yurtdışı gözlemcisi neredeyse tam puan vermiş. 91 puan. Yaşanan olayları gerekli güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler, maçı iptal etmesi gereken hakem, federasyon hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken bazı rakiplerimizin de yaratmaya çalıştığı kamuoyu baskısı sayesinde kendilerini linçten savunmaya çalışan futbolcularım TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEN CAMİANDA POPÜLER OLABİLİRSİN AMA HER GECE YATARKEN BİZİ DÜŞÜN"

Fenerbahçeli futbolculara ceza aldırmak isteyen rakip takım yöneticileri olduğunu değinen Başkan Koç, "Yaşanan olayları hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Bir tanesi var lugattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" sözlerini sarf ederek Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u kastetti.

"FUTBOLCULARIMIZA CEZA VERİLMESİ İÇİN YAPILAN BASKILARIN DA FARKINDAYIZ"

"TFF'miz, onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı. Kahramanca armamızı temsil ettiler orada. Biz itidalli davranmaya çalıştık. Ama perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız. Federasyonu aradık ve dedik ki; emniyet gerekli güvenliği sağlayamıyorsa ev sahibi takım ne yapsın. Bu gözle değerlendirin dedik. En kabul edemediğim bu kanallarda ve benzerlerinde işlenen, "Fenerbahçeli futbolcular saha ortasında sevinmemeliymiş" Onların bir futbolcusu açıklama yapıyor, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diyor. Daha 3 ay önce burada aldığınız galibiyeti kutladınız, kalecinizi havaya attınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz? Mert Hakan eli cebinde gelmiş, neresinde gelseydi. Bunları işleyen güya spor adamları ve spor kanalları var. Aynı takımın oyuncusu maçtan önce Fenerbahçe ile alay eden sosyal medya paylaşımı yaptı. Tribünlerde yoğun küfürler edildi ama hiçbir sevk yapılmadı. Tünel videolarına ulaşmak istiyoruz ama yok diyorlar. Halbuki bütün statlarla kameralar aynı şirket tarafından monte edilmiş ve hepsi federasyona bağlı. Hem bu maçta hem de daha önce bu şehirde oynanan maçlarda verilen, verilmeyen cezalar bize gösteriyor ki orası sanki özerk bir bölge, özerk bir cumhuriyet. Acaba biz şiddeti normalleştirmeye çalışan bir ülke haline mi geldik. Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu apaçık ortadayken, bu maçtan sonra tek bir siyasi partiden, devlet erkanından, TFF'den veya herhangi bir futbol paydaşından, geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar ama bir o kadar da derin anlam taşımaktadır" dedi.

Ali Koç, Pendikspor ile oynadıklarını maçın 2006 yılında Denizlispor maçından daha çok durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk hedefimize taş koymayı ilk olarak Pendikspor maçında denediler. Bu maç 2006'daki Denizli maçından daha çok durdu. Orada hedefe ulaşamadılar. Batshuayi'nin son dakikada golü gelmesi sayesinde Trabzon maçında da şampiyonluk yolculuğumuza engel koyamadılar. Ama sanmayın ki, teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Biz oraya gidiyoruz, yönetimler arasında bir sıkıntı yok, sahada oyuncular arasında sıkıntı yok, bir takımın iddiası var diğerini yok, maç 2-0 gidiyor böyle gerginlik, böyle olaylar, daha yakın zamanda başka bir İstanbul takımıyla 5-1 yenildiği zaman tribündeki görüntüler, hayret verici."