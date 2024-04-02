Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor

Cizre ilçesinde ailesinin 22 Mart’ta kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammed Bavli’nin dün Dicle Nehri’ne atladığı bilgisi üzerine, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bot, insansız hava araçları ve termal kameralı dronlarla su üstü ve altında çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzeller Karakolu mevkinden başlayarak İnci ve Silopi Yankale hudut hattı boyunca arama faaliyeti gerçekleştirdi. Muhammed’i arama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.