31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezinde tebrikleri kabul etti. Alkış ve zılgıtlar eşliğinde toplanan kalabalığa konuşan Gülpınar, kendisine oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ederek, "En başından beri söyledik; bize oy veren, vermeyen hesabı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit mesafede davranacağız. Adaletli olarak yönetmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Herhangi bir iş ve işlemde adaleti sağlayacağız" dedi.

'TORPİLİ RAFA KALDIRACAĞIZ'

Yönetim sürecinde torpilin asla belediyede işlemeyeceğini belirten Gülpınar, "Bizim Şanlıurfa'ya yapacağımız belki en büyük iyilik, 5 sene boyunca torpili rafa kaldıracağız. Bizim yanımızda, bizim nezdimizde ve bizim sözlüğümüzde torpil diye bir kavram olmayacak. Onun için bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, kardeşimizden, ahbabımızdan özelikle rica ediyorum; beni 5 sene bunlarla meşgul etmeyin. Hizmet için buraya geldim. Öncelikle 5 sene Şanlıurfa'yı imar etmemiz lazım. Adaletli bir şekilde muamele yapacağımızdan, herkesin vicdanı rahat olsun" diye konuştu.

Kadrolarını liyakat üzere kuracaklarını da kaydeden Gülpınar, "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Özelikle bürokrat kadrolarımızı oluştururken bilgisine, birikimine ve donanımına güvendiğimiz kişilerden oluşturacağız. Usulsüzlük ihbar hattı kuracağız ve vatandaş, buraya bütün duyumlarını ve ihbarları yapabilecek. Emin olun ki en yakınım dahi olsa, canımdan yakın dahi olsa, usulsüz ve yanlış iş yapanın gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.