"İki devlet, tek millet, birlikte üreterek gelişeceğiz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve sektör temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etti. İki gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında; şehitlik ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında; Büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in makamında gerçekleşen ziyarete; Savunma Sanayii Başkanı Görgün liderliğinde, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Repkon Grup Başkanı İbrahim Külekçi heyet katılım sağladı. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyelinin derinleştirilmesine yönelik görüşme yapıldı. Ziyaret süresince; Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, Azerbaycan yetkililerine sunuldu ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

'AZERBAYCAN DEVLETİNİN VE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri ziyaret ilişkin, sektör temsilcileri ile birlikte iki gün boyunca devam eden yoğun bir mesaiyi tamamladıklarını ifade ederek, "Gerçekleşen ziyaret programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i makamında ziyaret ederek, iki devlet, tek millet şiarıyla, olası yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türk savunma sanayi olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz" diye konuştu.

Türk savunma sanayi firmaları ile Azerbaycan arasında olası yeni projelerle iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi, derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen ziyaret süresince, ev sahibi ülke yetkilileri ile görüşmeler yapıldı.