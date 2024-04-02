CHP 7. dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında;

"BOP EŞBAŞKANI ATEŞLE OYNUYORSUN!

Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz! Abdulahat Arvas sanada iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!" ifadelerine yer verdi