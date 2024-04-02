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Dışişleri, İsrail'in İran Büyükelçiliği saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısını kınadı.

Dışişleri, İsrail'in İran Büyükelçiliği saldırısını kınadı mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz" denildi.

# bir, son, israil, Şam

02 Nis 2024 - 18:07 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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