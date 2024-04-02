Gece kulübü yangınına ilişkin 6 şüpheli gözaltında

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş. , İşletme Müdürü A.A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. gözaltına alındı.