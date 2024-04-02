Çıldır'da 2 aday eşit oy aldı

Çıldır ilçesinde 1636 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 10 sandıkta yapılan sayımda CHP Adayı Nurettin Aygün ile AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu eşit oy aldı. 10 sandıktaki oylar bugün yeniden sayıldı. 1573 geçerli oydan her iki adaya yine 452 'şer oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan kurayla AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu başkan oldu. İkinci kez belediye başkanı seçilen Azizoğlu, "Seçim sürecini tamamladık. CHP ile beraber kaldık. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar sonrası belediyeyi kazandık. İlçemize ve Ardahan'a hayırlı olsun" dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.