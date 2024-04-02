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Datça açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi.

Datça açıklarında deprem mask
Datça açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.33'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 31.51 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Datça'nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere görece herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

# bir, olarak, Bodrum, ilk, Muğla

02 Nis 2024 - 17:07 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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