Datça açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.33'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 31.51 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Datça'nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere görece herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.