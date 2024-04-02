Abdullah Zeydan'ın avukatından açıklama

Avukat Mahsuni Karaman, "Zeydan'a anasının ak sütü gibi helal olan, halktan aldığı referansla düzenlenecek olan o mazbatayı teslim etmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar veriyor. Uymuyorlar, etmiyorlar. Ne yapacağız? Türkiye'de hukuk ortadan kalkmıştır. Bu net. Türkiye'de ne seçmenin ne de seçilenin hukuki güvenliği yoktur. Hukuk, belirsiz ve öngörülenden çıkmıştır. Ne kazanılmış haklara ne de hukuk kurallarına uyulmamaktadır. Kesinleşmiş olarak görülen her karar ve kural istenildiği zaman siyasetin müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Abdullah Zeydan, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP milletvekillerine yönelik yapılan operasyonda 12 milletvekili arkadaşıyla beraber tutuklanmıştı. 5 yıl 2 ay boyunca Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile beraber tutuklu kalmıştı. Zeydan'la ilgili bir mahkumiyet hükmü verilmişti. 2022'nin Ocak ayında tahliye olduktan sonra 5 yıllık tutuklu kaldığı süreyi 3 yıl 1 aylık cezasına mahsup etmek suretiyle Zeydan'ın infazının tamamlanmış olduğunu ortaya koyduk. Bunu ortaya koyarken de infaz hakimliğinden bir karar aldık. Hal böyle olunca Zeydan, 4 Kasım 2016'da 2019'un sonuna kadar 3 yıl 1 aylık kısmı cezasına mahsup edilince o tarih itibarıyla infazı bitmiş sayıldı. Adli sicil kanunundaki 3 yıllık bekleme süresinin de infazın bittiği 2019 tarihinde sayarsak, 2022 itibarıyla bittiğini ve 3 yıllık bekleme süresi de bitmesi nedeniyle Zeydan'la ilgili hükmü veren mahkemeye memnu haklarının iade etmesini talep ettik. Bu talep, 21 Mart 2023 yılına ait bir talepti. 4 Nisan 2023'te Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi talebimizi kabul ederek, Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar vermiştir" diye konuştu.

'ADAYLIĞI KONUSUNDA TARTIŞMA BULUNMAKSIZIN BU SEÇİME GİRDİ'

Karaman, şöyle devam etti:"10 Nisan'da söz konusu kararın hem tarafımıza hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edilmesini talep etmiştik. 25 Nisan'da mahkeme, söz konusu kararla ilgili bir kesinleştirme tutanağı hazırlayarak, memnu hakların iadesine ilişkin kararı da kesinleştirmişti. Bu karar, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. 'Zeydan'ın adli sicil kaydı ve sabıka kaydı yoktur' şeklinde düzenlendi. Memnu hakları iadesi kararı da söz konusu adli sicil kaydına da işlendi. YSK ya da İl Seçim Kurulu'na bu konuda eski bir mahkumiyet varsa, memnu haklar iadesi kararı ve sabıka kaydı ibraz edilir. Zeydan bu prosedürleri yerine getirerek YSK'nın kesin aday listelerine adaylığı konusunda tartışma bulunmayan bir aday olarak bu seçime girdi. Az önce hukuk güvenliğinden bahsettim. Bu, siyasetin elinde pusu kurma aracı olarak kullanılıyor. Seçimden önceki son 1 saatlik mesai saati içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat ettiğini, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise kesinleşmiş o kararını kaldırarak, yeniden bir ek karar verdiğini ve Zeydan'la ilgili 1 yıl önce verilen ve kesinleşen memnu hakları kararını kaldırdığını öğrenmiş olduk. Gerçekten de saat 16.55'te bu kaldırma kararını Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğini ve adli sicil kaydına işlediğini öğrenmiş bulunuyoruz."