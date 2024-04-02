20 kaçak göçmen kurtarıldı

31 Mart'ta saat 01.45’te Bodrum açıklarında deniz bisikletiyle Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmenlerin bilgisini alan ekipler; 1 kaçak göçmeni kurtardı, ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşını da yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 19.45’te de yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 9 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.