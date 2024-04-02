- Asayiş

20 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 9 kaçak göçmen ile 2 Türk vatandaşı ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

20 kaçak göçmen kurtarıldı mask
20 kaçak göçmen kurtarıldı
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31 Mart'ta saat 01.45’te Bodrum açıklarında deniz bisikletiyle Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmenlerin bilgisini alan ekipler; 1 kaçak göçmeni kurtardı, ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşını da yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 19.45’te de yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 9 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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02 Nis 2024 - 16:05 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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