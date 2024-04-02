Uranyum da blokzincirine taşındı

Gerçek dünyada erişilebilen ve içsel değeri olan menkul kıymetlerin, gayrimenkul varlıklarının, altın ve gümüş gibi emtiaların blokzincirine bir yatırım aracı olarak taşınmasını öngören tokenizasyon kavramına ilişkin güncel bir rapor yayımlandı. GoinGecko tarafından hazırlanan Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Raporu 2024’e göre, emtia tabanlı kripto para birimlerinin piyasa değeri 1,1 milyar doları aştı. Gerçek altın tarafından desteklenen kripto paraların en popüler projeler olduğunu gösteren rapor, blokzincirinde işlem gören hazine ürünlerinin 2023’te yüzde 641 değer kazandığını da ortaya koydu.

Tokenizasyon kavramına ilişkin görüşlerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Tokenizasyon, dolara endeksli ilk stabil kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesi ve merkeziyetsiz finansın ortaya çıkmasıyla ekosistemin öncelikli gündemlerinden birine dönüştü. Bugün itibari para birimlerine endekslenmiş kripto projelerinin yüzde 99’u doları baz alıyor” dedi.

URANYUM DA BLOKZİNCİRİNE TAŞINDI

Söz konusu raporda, emtia tabanlı kripto para projelerinde çoğunlukla altın, gümüş gibi kıymetli madenlerin tercih edildiği de vurgulandı. Tokenizasyonun, doğası gereği nakde çevrilebilirliği az ve dolayısıyla daha zor erişilebilen varlıkları, likiditesi yüksek varlıklara dönüştürdüğüne dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Gerçek dünya varlıklarının blokzincirine taşınmasını tanımlayan tokenizasyon, blokzinciri ekosisteminde en hızlı çeşitlenen ve yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapan bir alan olarak yükseliyor. Kıymetli madenlerin pazar hakimiyetine rağmen daha farklı emtialara yönelen projelere de rastlamak mümkün. Örneğin bir proje, 1 sterlin değerindeki uranyum bileşiğine endekslenen uranyum tabanlı bir kripto para birimi geliştirdi. Yalnızca emtia olarak da düşünmemek gerek; zira sanat eserleri, gayrimenkuller, kredi teminatları gibi geleneksel finans ve yatırımın her alanındaki ürün, tokenizasyon sayesinde blokzincirinde işlem görmeye başlayabiliyor” dedi.

TOKENİZASYON 2030’A KADAR 16 TRİLYON DOLARLIK PAZAR OLUŞTURACAK

BCG tarafından hazırlanan bir başka raporda ise bu tokenizasyonun 2030’a kadar 16 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin edildi. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek istediklerini ancak nereden başlayacaklarını bilemediklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Tüm birikimini bir gayrimenkule bağlamak istemeyenlerin, köklerini ve içsel değerini gerçek dünyadaki birebir karşılıklarından alan bu kripto paralara yöneldiğini söyleyebiliriz. 2022’de merkezi borsalarda yaşanan kayıplara, merkeziyetsiz finansın gücüyle geliştirilen bu projeler kaynak oluşturdu. Örneğin altının değerinin düşmeyeceğine inanan bir geleneksel yatırımcıyı, blokzincirinde gücünü ve değerini altından alan bir kripto para projesiyle tanıştırmak, kripto benimsemesini destekleyen kriterler arasında yer alıyor. Gerçek dünya varlıklarının blokzincirine taşınması, daha fazla yatırımcıyı kripto borsalarına çekerek yeni bir ekonomik değer oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“TOKENİZASYON, BLOKZİNCİRİNİN DEĞER VAADİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR”

Tokenizasyon ve gerçek dünya varlıklarının temel gayesinin yaşadığımız fiziksel gezegen ile blokzincirini buluşturmak olduğunu dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Tokenizasyon bunu yaparken, merkeziyetsizliği koruyor ve aracıları ortadan kaldırıyor. İçsel değeriyle tanınan varlıkları blokzincirine taşıyarak bu değeri iki katına çıkarma işlevi görüyor. Yeni yatırımcıları ekosistemle tanıştırıyor. Şeffaflığı da matematiksel güvenle sağlıyor. Tüm bu başlıklar bir araya geldiğinde tokenizasyonun finansı ve yatırımcılığı demokratikleştirdiğini, herkesin erişimine açarak yatırımcı sayısını desteklediğini görüyoruz. Tokenizasyonun, blokzincirinin değer vaadini en üst seviyeye çıkarma görevi üstleniyor. Örneğin bir gayrimenkul, zincir üstüne taşınarak yeni bir ekonomik değer oluşturuyor. Gerçekte o gayrimenkule sahip olamayacak herkes, tokenizasyon ile dönüştürülmüş varlıklara birkaç adımda yatırım yapabiliyor. Platformumuzda listelediğimiz ve gerçek dünya varlıklarından temel alan kripto para projelerinin sayısını her geçen gün artırmaya ve bu teknolojideki fırsatları dünya çapındaki 14 milyonu aşkın kullanıcımızla keşfetmeye çalışıyoruz.”