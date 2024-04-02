İstanbul Valisi Gül'den açıklama

Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangından toplam 23 kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.