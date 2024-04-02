- Siyaset

DEM Parti'lilere polis müdahalesi

Bitlis'te, seçim sonucuna itiraz edip basın açıklaması yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubuna polis müdahale etti.

DEM Parti'lilere polis müdahalesi mask
DEM Parti'lilere polis müdahalesi
DEM Parti'lilere polis müdahalesi
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bitlis'te seçim sonuçlarına itiraz etmek için DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak izinsiz adliyeye yürümek isteyen gruptan 4 kişi gözaltına alındı. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş ve DEM Parti İl Başkanı Fikret Birlik, parti binası önünde toplanan kalabalıkla, taşıma oy olduğu ve geçersiz oylara itiraz etmek için İl Seçim Kurulu’na kadar yürümek istedi. Yürüyüşe izin verilmeyince Karabaş, beraberindeki birkaç partiliyle İl Seçim Kurulu’na gidip itirazda bulundu.

Başvurunun ardından basın açıklaması yapan DEM Parti Bitlis Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş, yapılan haksızlıklara sonuna kadar direneceklerini belirtti. Açıklamanın ardından slogan atmaya başlayan gruba uyarılarda bulunan polis, dağılmayan ve direnen gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

# demparti, Polis, müdahele, Belediye, için, DEM Parti, olduğu, etti

02 Nis 2024 - 15:34 DHA Bitlis- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL