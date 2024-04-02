Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Abdullah Zeydan ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Gazeteci ve Haber Sunucusu Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Van’da kazanan DEM’li Abdullah Zeydan başkan olamayacak. Adalet bakanlığı cuma günü (iddia seçim gününden 48 saat önce) mesai bitimine kısa süre kala yasaklı kararı mahkemeden çıkartmış. YSK, seçime girebilir kararını aylar öncesinden Zeydan için vermişken, apar topar böyle bir kararın mahkeme tarafından bakanlık istemiyle aldırılması çok fena ve kaygı verici. İnsanların iradesi yok sayılıyor. Van’da hiçbir yeri kazanamayan iktidar, masa üstünde Van’ı almaya mı çalışıyor? Yüzde 27 oy alan AKP adayına mazbata verilecekmiş! Az oy ile çoğunluğu yönetmek. Kayyum atamanın bir başka örneği gibi oldu. Ülke bir anda gerildi.

Umarım yanlıştan dönülür. Eğer devam ederlerse Erdoğan Kürt seçmenle duygusal anlamda büyük bir kopuş yaşayacaktır. Ki geri adım olacağını düşünmüyorum. .

Demek oluyor ki, AKP ülkeyi aynı tarzda yönetmeye devam edecek. Erdoğan, yerel seçim yenilgisinden ders çıkarmamış görunüyor. Belki daha da sertleşecek."