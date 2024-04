"Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sultanbeyli’de düzenlenen ‘Sultanbeyli Otizm Aktif Yaşam Merkezi Açılış Töreni’ ne katıldı. Törende Bakan Göktaş’a İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, önceki dönem Sultanbeyli Belediye Başkanı Kemal Keskin ve birçok vatandaş eşlik etti. Açılış töreni otizmli öğrenciler tarafından sergilenen folklor gösterisi ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Ardından Bakan Göktaş ve Vali Gül açılışı gerçekleşen yaşam merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

"ATILAN HER ADIMI, YAPILAN HER FAALİYETİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, “Bu birlikteliğimizi, bizim için anlamlı kılan diğer bir husus da bugünün “Dünya Otizm Farkındalık Günüö olmasıdır. Otizmde iki şey çok önemlidir. Erken tanı ve eğitim. Bu anlamda otizmli bireyler ve aileleri için eğitim ve danışmanlık modelleri geliştirmenin çok önemli bir husus olduğuna inanıyoruz. Bu alanda ne kadar etkili bir hizmet geliştirirsek çocuklarımıza daha iyi bir geleceğin kapılarını açacağına inanıyoruz. Bu anlamda, atılan her adımı, yapılan her faaliyeti çok kıymetli buluyoruz. Ben bugünün, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatını güzelleştirmek, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak için vesile olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL’UN İLK OTİZM AKTİF YAŞAM MERKEZİ, OTİZMLİ BİREYLER İÇİN BİR NEFES OLACAK"

Açılışı gerçekleşen yaşam merkeziyle ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, "Devletimizin şefkatle ördüğü sosyal hizmet ağlarını bugün yeni bir ilmikle güçlendiriyoruz. Bu özel günde, sizlerin hizmetine sunduğumuz Sultanbeyli Otizm Aktif Yaşam Merkezimizle, herşeyden önce otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerini destekleyeceğiz. Merkezimiz rehabilitasyon hizmetlerinden eğitim programlarına, geniş bir etkinlik alanına sahiptir. Merkezimizde otizmli bireylerin denge, koordinasyon ve beden farkındalığı kazanmaları ve bağımsız hareket etme kabiliyetlerini geliştirmelerine destek olacağız. Bu hedefimiz doğrultusunda otizmli bireylerin temel ihtiyaçlarıyla birlikte, sosyal hayata uyum programları ve grup faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca hidroterapi yüzme havuzu, spor etkinlikleri ve aile eğitim programlarıyla da yine hem otizmli bireylere hem de ailelere destek olacağız. Çeşitli atölyelerle otizmli bireylerin sosyalleşmeleri ve özgüvenlerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Dünya standartlarında bakım hizmetleri sunacağımız İstanbul’un ilk Otizm Aktif Yaşam Merkezi, otizmli bireyler ve aileleri için bir nefes olacak. Böylece vatandaşlarımıza kaliteli vakit geçirecekleri, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kuracakları bir yaşam alanı sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL SOSYAL HİZMET DANIŞMANLIĞI MODELİ

Otizmli bireylerin refahı için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün İstanbul’un hizmetine sunduğumuz böylesi önemli kuruluşların sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla vatandaşlarımızın refahı için, huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde son 22 yılda Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde engelli hakları ve hayat standartlarını yükseltecek önemli atılımlar gerçekleştirdik. Otizmli bireylerimizin her türlü yaşam ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ekonomik ve sosyal desteklerle hayata daha aktif katılımlarına destek olacak çalışmalar yürüttük. Özellikle ailelerin üstlendikleri sorumluluğu paylaşmak, onlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla etkili hizmet modelleri geliştirdik. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar’da başlattığımız yeni bir hizmet modelimizi vatandaşlarımızla paylaştık. 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' pilot uygulamamızla Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz . Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan hemen sonra kendilerine ve ailelerine destek vermeye başlayacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine de destek olacağız Bunun yanı sıra ailelerimize psiko-sosyal destek hizmeti vereceğiz. Gerektiğinde aileleri ekonomik olarak destekleyecek sosyal yardım araçlarımızı devreye sokacağız. Ayrıca 'Otizmli Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' kapsamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eylem planımızla erken tanı için otizm tarama programı ve ardından en etkili hizmetin sunulması için erken müdahale programı oluşturduk. Böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladık. Yine Eylem Planıyla bu alanda ihtisaslaşmış bakım modeli geliştirerek otizmli bireylerimize nitelikli bakım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SOSYAL HİZMETLERİMİZİ ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAYGINLAŞTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, "Diğer taraftan II. Ulusal Otizm Eylem Planı için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.Tüm çalışmalarımızı, kamu kurumlarımız, STK’lar, üniversitelerle işbirliği içerisinde tüm tarafların görüşlerinin alındığı şeffaf bir süreçte yürütüyoruz. Bakım kuruluşlarımızdaki donanımlı ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla bakım hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artıracağız. Toplumun her bir ferdinin,hiçbir ayrım gözetmeden hayatın her alanında yer almalarının ülkemizin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz.Bu kapsamda otizmli bireylerimizin hayatın her alanında aktif rol almaları için sosyal hizmetlerimizi ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Özel hizmet modellerimizle kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ya da engelli demeden 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Toplumumuzun her kesiminde ve birbirinden farklı engelliler var. Bu engelliler bugün ortaya çıkmadı, hep vardı. Bundan sonra da olmaya devam edecek; ama engellilerin, engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, kişisel becerilerinin artması, aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılmış oldu. Devletimizin, milletimizin kıt kanaat imkanları, mümkün olduğunca engellilerimizin hayatının kolaylaştırılmasına aktarıldı, aktarılmaya devam ediliyor. Bugün de bunu yaparken sizin bakanlığımızın öncülüğünde yaparken belediyemizin çok kıymetli katkısıyla bu alan tahsis edilmiş oldu. Ben belediye başkanlarının, başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyor, tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.