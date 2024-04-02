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Togay Bayatlı hayatını kaybetti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski Genel Başkanlarından Togay Bayatlı hayatını kaybetti.

Togay Bayatlı hayatını kaybetti mask

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski Genel Başkanlarından Togay Bayatlı’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski Genel Başkanlarından Togay Bayatlı’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanlığı da yapan Togay Bayatlı, sporumuzun gelişimine önemli katkılarda bulundu. Türk sporunun ve basınının duayen isimlerinden Togay Bayatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Türk sporuna ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

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02 Nis 2024 - 14:52 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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