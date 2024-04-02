Togay Bayatlı hayatını kaybetti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski Genel Başkanlarından Togay Bayatlı’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski Genel Başkanlarından Togay Bayatlı’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanlığı da yapan Togay Bayatlı, sporumuzun gelişimine önemli katkılarda bulundu. Türk sporunun ve basınının duayen isimlerinden Togay Bayatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Türk sporuna ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.