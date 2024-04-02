- Yaşam

Mart ayında en çok hangi araçlar tercih edildi?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) verilerine göre 2024 Mart ayı için en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu.

Mart ayında en çok hangi araçlar tercih edildi? mask
Mart ayında en çok hangi araçlar tercih edildi?
Mart ayında en çok hangi araçlar tercih edildi?
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Açıklanan listeye göre mart ayında en çok tercih edilen markalar ve adetleri şu şekilde:

FIAT - 14699 Adet

RENAULT - 13155 Adet

FORD - 8324 Adet

PEUGEOT - 6830 Adet

CITROEN - 6785 Adet

CHERY - 6011 Adet

OPEL - 5942 Adet

VOLKSWAGEN - 5341 Adet

TOYOTA - 5320 Adet

HYUNDAI - 5207 Adet

MERCEDES-BENZ - 3761 Adet

DACIA - 3526 Adet

MG - 3233 Adet

HONDA - 2964 Adet

SKODA - 2797 Adet

KIA - 2572 Adet

BMW - 1794 Adet

VOLVO - 1400 Adet

AUDI - 1370 Adet

TOGG - 1319 Adet

NISSAN - 1300 Adet

SEAT - 1133 Adet

CUPRA - 1037 Adet

KG MOBILITY – SSANGYONG - 1006 Adet

SUZUKI - 915 Adet

JEEP - 278 Adet

IVECO - 203 Adet

LAND ROVER - 202 Adet

DS - 189 Adet

BYD - 175 Adet

ISUZU - 173 Adet

PORSCHE - 117 Adet

MINI - 116 Adet

ALFA ROMEO - 111 Adet

DFSK - 101 Adet

LEXUS - 98 Adet

TESLA - 80 Adet

SUBARU - 45 Adet

SKYWELL - 38 Adet

MASERATI - 33 Adet

KARSAN - 31 Adet

NETA - 29 Adet

MAXUS - 23 Adet

LEAPMOTOR - 19 Adet

BENTLEY - 9 Adet

JAGUAR - 6 Adet

MITSUBISHI - 6 Adet

FERRARI - 2 Adet

ASTON MARTIN - 1 Adet

HONGQI - 1 Adet

LAMBORGHINI - 1 Adet

# Nissan, SUZUKI, TOGG, hyundai, PORSCHE, BYD, MG, DACIA, Audi, MINI, peugeot, Alfa Romeo, renault, ISUZU, KG MOBILITY – SSANGYONG, DS, IVECO, FIAT, LAND ROVER, Mercedes-Benz, Toyota, Ford, Volkswagen, SKODA, Honda, SEAT, çupra, Jeep, chery, BMW, Citroen, opel, VOLVO, KIA, Otomobil, Mart ayı, Araba, satış, en çok tercih edilen, Araç, binek araç, ticari araç, egea, clio, megane, 208, focus, mart

02 Nis 2024 - 14:33 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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