Mart ayında en çok hangi araçlar tercih edildi?

Açıklanan listeye göre mart ayında en çok tercih edilen markalar ve adetleri şu şekilde:
FIAT - 14699 Adet
RENAULT - 13155 Adet
FORD - 8324 Adet
PEUGEOT - 6830 Adet
CITROEN - 6785 Adet
CHERY - 6011 Adet
OPEL - 5942 Adet
VOLKSWAGEN - 5341 Adet
TOYOTA - 5320 Adet
HYUNDAI - 5207 Adet
MERCEDES-BENZ - 3761 Adet
DACIA - 3526 Adet
MG - 3233 Adet
HONDA - 2964 Adet
SKODA - 2797 Adet
KIA - 2572 Adet
BMW - 1794 Adet
VOLVO - 1400 Adet
AUDI - 1370 Adet
TOGG - 1319 Adet
NISSAN - 1300 Adet
SEAT - 1133 Adet
CUPRA - 1037 Adet
KG MOBILITY – SSANGYONG - 1006 Adet
SUZUKI - 915 Adet
JEEP - 278 Adet
IVECO - 203 Adet
LAND ROVER - 202 Adet
DS - 189 Adet
BYD - 175 Adet
ISUZU - 173 Adet
PORSCHE - 117 Adet
MINI - 116 Adet
ALFA ROMEO - 111 Adet
DFSK - 101 Adet
LEXUS - 98 Adet
TESLA - 80 Adet
SUBARU - 45 Adet
SKYWELL - 38 Adet
MASERATI - 33 Adet
KARSAN - 31 Adet
NETA - 29 Adet
MAXUS - 23 Adet
LEAPMOTOR - 19 Adet
BENTLEY - 9 Adet
JAGUAR - 6 Adet
MITSUBISHI - 6 Adet
FERRARI - 2 Adet
ASTON MARTIN - 1 Adet
HONGQI - 1 Adet
LAMBORGHINI - 1 Adet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.