Askeri helikopter, çocuk için havalandı

Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü Uludere kara yolunda R.Ü. isimli erkek çocuğuna, yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. R.Ü., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şırnak'a sevk edilmesine karar verilen R.Ü., İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.