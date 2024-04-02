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Askeri helikopter, çocuk için havalandı

Şırnak Beytüşşebap'ta, kazada yaralanan R.Ü. (12) için askeri helikopter havalandı.

Askeri helikopter, çocuk için havalandı mask
Askeri helikopter, çocuk için havalandı
Askeri helikopter, çocuk için havalandı
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Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü Uludere kara yolunda R.Ü. isimli erkek çocuğuna, yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. R.Ü., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şırnak'a sevk edilmesine karar verilen R.Ü., İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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02 Nis 2024 - 14:17 DHA Şirnak/ Beytüşşebap- Sağlık

Mahreç  Dha Ajansı

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