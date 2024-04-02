2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin farklı alanlardaki gelişimlerini desteklemek, onları gelecek yaşama hazırlayarak güçlü kılmak, maarif anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Yaptığımız her çalışmayı bilginin ve bilimin ışığında gerçekleştirerek, çalışmalarımızı özel ögrencilerimizle buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Eğitim ailemizin en "özel" üyelerinden olan otizmli öğrencilerimizin ve ailelerinin her daim yanında yer alacağız."
Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin farklı alanlardaki gelişimlerini desteklemek, onları gelecek yaşama hazırlayarak güçlü kılmak, maarif anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Yaptığımız her çalışmayı bilginin ve bilimin… pic.twitter.com/iBWs7Wwpo4
— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 2, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.