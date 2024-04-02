31 Mart yerel seçimlerinin son bulmasının ardından CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana kırmızı çok yakıştı Antalya'm" sözlerini kullandı

Muhittin Böcek'in paylaşımı şu şekilde; "Antalya kazandı, Antalyalılar kazandı, Türkiye İttifakı kazandı ama en önemlisi de hiç kimse kaybetmedi! Kumluca da bizim, İbradı da bizim, Gündoğmuş da bizim... 5 yıl daha 19 ilçemizin tamamını kucaklayarak 'Herkesin Başkanı' olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğim. Ben, sen yok; biz varız!"