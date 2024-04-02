31 Mart yerel seçimlerinin son bulmasının ardından CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana kırmızı çok yakıştı Antalya'm" sözlerini kullandı
Muhittin Böcek'in paylaşımı şu şekilde; "Antalya kazandı, Antalyalılar kazandı, Türkiye İttifakı kazandı ama en önemlisi de hiç kimse kaybetmedi! Kumluca da bizim, İbradı da bizim, Gündoğmuş da bizim... 5 yıl daha 19 ilçemizin tamamını kucaklayarak 'Herkesin Başkanı' olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğim. Ben, sen yok; biz varız!"
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.