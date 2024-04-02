- Siyaset

"Sana kırmızı çok yakıştı Antalya'm"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya kazandı, Antalyalılar kazandı, Türkiye İttifakı kazandı ama en önemlisi de hiç kimse kaybetmedi." dedi

"Sana kırmızı çok yakıştı Antalya'm" mask

31 Mart yerel seçimlerinin son bulmasının ardından CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana kırmızı çok yakıştı Antalya'm" sözlerini kullandı

Muhittin Böcek'in paylaşımı şu şekilde; "Antalya kazandı, Antalyalılar kazandı, Türkiye İttifakı kazandı ama en önemlisi de hiç kimse kaybetmedi! Kumluca da bizim, İbradı da bizim, Gündoğmuş da bizim... 5 yıl daha 19 ilçemizin tamamını kucaklayarak 'Herkesin Başkanı' olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğim. Ben, sen yok; biz varız!" 

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02 Nis 2024 - 13:37 Antalya- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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