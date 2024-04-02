Reisi’den konsolosluk saldırısına tepki

İran Cumhurbaşkanı Reisi, yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırgan ve alçakça eylemi, Sardar Mohammad Reza Zahedi ve Sardar Mohammad Hadi Haji Rahimi ile 5 arkadaşlarının şehit edilmesiyle sonuçlanmıştır Uluslararası kuralların açık bir ihlali olan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyorum” dedi.
“CEVAPSIZ KALMAYACAK”
Reisi, İsrail’in başarısız olduğunu ve gündemine ‘suikastları’ aldığını vurgulayarak, “Direniş Cephesi mücahitlerinin inanç ve iradesi karşısında defalarca yenilgiye uğrayan ve başarısızlığa uğrayan Siyonist rejim, kendini kurtarma mücadelesinde suikastları gündemine almıştır ancak bilmelidir ki bu tür insanlık dışı tedbirlerle uğursuz hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Gün geçtikçe direniş cephesinin güçlenmesine ve özgür milletlerin onların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete şahit oluyoruz. Bu alçakça cinayet cevapsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.