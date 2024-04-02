Yargıtay Başkanlığı 13'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. 332 Yargıtay üyesinin oy kullandığı seçimde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 103, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Ayrıca 12 oy geçersiz sayıldı. Anayasaya göre, salt çoğunluk sağlanamadığı için yarın 14'üncü tur oylamada en yüksek oy alan 2 aday arasından seçim yapılacak. Buna göre, 14'üncü turda, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.
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Yargıtay Başkanlığı seçimi 14'üncü tura kaldı
Yargıtay Başkanlığı 13'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.