Yargıtay Başkanlığı seçimi 14'üncü tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı 13'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. 332 Yargıtay üyesinin oy kullandığı seçimde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 103, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Ayrıca 12 oy geçersiz sayıldı. Anayasaya göre, salt çoğunluk sağlanamadığı için yarın 14'üncü tur oylamada en yüksek oy alan 2 aday arasından seçim yapılacak. Buna göre, 14'üncü turda, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.